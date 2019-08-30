КХЛ перенесла три матча московского «Динамо» из-за «Песни года»
12:37
КХЛ объявила о переносе трех матчей регулярного чемпионата лиги с участием московского «Динамо». Причиной стало проведение 7 декабря «культурно-массового мероприятия». Речь идет о «Песне года», которая пройдет на «ВТБ Арене».
Матч «Динамо» — «Локомотив» перенесен с 6 декабря 2019 года на 3 февраля 2020 года.
Матч «Локомотив» — «Динамо» перенесен с 16 января 2020 года на 6 декабря 2019 года.
Матч «Торпедо» — «Динамо» перенесен с 3 февраля 2020 года на 16 января 2020 года.
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