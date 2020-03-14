КХЛ опровергла отказ «Йокерита» от участия в плей-офф

Пресс-служба КХЛ официально сообщила о том, что информация о решении «Йокерита» сняться с плей-офф не соответствует действительности.

— Информация неверная, ХК «Йокерит» не отказался от дальнейшего участия в розыгрыше плей-офф, — говорится в заявлении пресс-службы. — Лига ведет консультации со всеми клубами и всеми заинтересованными сторонами, мониторит ситуацию в режиме 24/7. Об итоговых решениях КХЛ в обязательном порядке официально оповестит СМИ и болельщиков. КХЛ, разделяя озабоченность СМИ положением в чемпионате, тем не менее, рекомендует им пользоваться информацией, опубликованной на официальных сайтах клубов и лиги.

Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. Клуб сообщил, что будет проводить домашние матчи плей-офф без зрителей.

«Йокерит» вышел во второй раунд плей-офф, где должен был сыграть против СКА. Ранее финны прошли ярославский «Локомотив» (4:2), а питерцы оказались сильнее «Витязя» (4:0).

Серия между СКА и «Йокеритом» должна была стартовать 17 марта в Санкт-Петербурге.

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