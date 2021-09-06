КХЛ определила лучших игроков первой недели регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов 1-й недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарем был признан Иван Бочаров из московского «Динамо», одержавший две победы в двух матчах недели. По его воротам был нанесен 41 бросок, из которых он отразил 97,56%.

Лучшим защитником был признан Янис Якс из «Сочи», набравший в двух победных матчах своей команды 3 (1+2) очка. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1».

Лучшим нападающим был признан Вадим Шипачев («Динамо» Москва), одержавший с командой две победы в двух матчах и набравший 4 (4+0) очка.

Лучший новичок — форвард СКА Марат Хуснутдинов, одержавший с командой две победы в двух матчах и набравший 3 (1+2) очка.