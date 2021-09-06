Защитник «Ак Барса» Валиев поделился эмоциями от дебюта в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Ринат Валиев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Торпедо» (1:3).

«Жаль, что проиграли. Такой тяжелый матч для нас. Особенно после поражения вся команда была настроена только на победу. Немного не получилось забить. Одну забили, вроде немного пошло, но времени не хватило. Будем готовиться дальше.

Уровень КХЛ? Официальные матчи почти не отличаются от контрольных. Хорошо, что восстановился после травмы, очень рад вернуться в игру. Хочется прибавлять, выигрывать матчи и помогать команде одерживать победы.

Насколько я близок к оптимальным кондициям? Очень близок. Даже пока был травмирован, очень много тренировался, нас дополнительно гоняли. Но тренировки отличаются от игр. В матчах все быстрее, нужно немного иначе думать. Сегодня в первом периоде входил в игру, а потом стало полегче», — цитирует Валиева пресс-служба клуба.

В составе нижегородцев голы забили Дамир Жафяров, Кен Агостино и Антон Шенфельд. У казанцев отличился Дмитрий Кагарлицкий.