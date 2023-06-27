КХЛ объявила календарь сезона-2023/24
Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила календарь регулярного чемпионата.
Каждая команда проведет суммарно по 68 матчей. Общее Количество игровых дней составит 165, что является рекордным показателем за всю историю лиги.
Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября. В матче открытия сыграют ЦСКА и «Ак Барс».
На следующий день, 2 сентября, на домашних площадках сыграют «Барыс», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Лада», «Северсталь», «Витязь», «Спартак» и московское «Динамо». В этот же день пройдет сибирское дерби между «Авангардом» и «Сибирью».
Завершится регулярный чемпионат 26 февраля 2024 года.
Полностью календарь регулярного чемпионата доступен на сайте КХЛ
Источник: КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
12.04
17.04
19.04
21.04
23.04
25.04
27.04
29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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