КХЛ объявила календарь сезона-2023/24

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила календарь регулярного чемпионата.

Каждая команда проведет суммарно по 68 матчей. Общее Количество игровых дней составит 165, что является рекордным показателем за всю историю лиги.

Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября. В матче открытия сыграют ЦСКА и «Ак Барс».

На следующий день, 2 сентября, на домашних площадках сыграют «Барыс», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Лада», «Северсталь», «Витязь», «Спартак» и московское «Динамо». В этот же день пройдет сибирское дерби между «Авангардом» и «Сибирью».

Завершится регулярный чемпионат 26 февраля 2024 года.

Полностью календарь регулярного чемпионата доступен на сайте КХЛ