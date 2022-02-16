КХЛ не будет вручать Кубок Континента по итогам регулярного чемпионата сезона-2021/22

КХЛ утвердила изменения в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России.

По итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

В сезоне 2021/2022 годов победитель регулярного чемпионата КХЛ — обладатель Кубка Континента им. В. В. Тихонова не определяется.

Кубок Континента — награда, ежегодно вручаемая победителю регулярной части чемпионата Континентальной хоккейной лиги.