Чешский голкипер «Амура» перешел в финский клуб

Голкипер «Амура» Патрик Бартошак продолжит карьеру в Финляндии. Он заключил контракт с командой «Пеликанс» до конца сезона, информирует официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне КХЛ Бартошак провел 11 матчей, отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,80.

28-летний чех уже выступал за «Пеликанс» в сезоне-2020/21.