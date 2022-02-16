КХЛ объявила правила проведения плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2021/22
Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала подробные правила проведения плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2021/22.
Согласно принятым изменениям, розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ досрочно завершен, а плей-офф стартует 1 марта. Положение команд в таблице конференций определяется по проценту побед.
1. В целях обеспечения стабильности проведения второго этапа чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 клубы обязаны не ранее чем за 10 часов и не позднее чем за 8 часов до начала каждого матча направлять в КХЛ согласно утвержденной форме письмо-подтверждение о возможности участия команды в матче исходя из минимально допустимого количества игроков основной команды, имеющих право принять участие (13 полевых игроков и два вратаря).
Непредоставление клубом в установленный срок письма-подтверждения, указание клубом в письме-подтверждении о невозможности участия команды в матче или предоставление списка с меньшим числом игроков рассматривается лигой как неявка на матч. В указанных случаях лига применяет санкции, предусмотренные Дисциплинарным регламентом КХЛ, куда были внесены соответствующие изменения, предполагающие применение технического поражения и денежных штрафов.
2. В случае если обе команды в серии плей-офф (на любой стадии) не имеют возможности обеспечить минимальную явку основной команды (13 полевых игроков и два вратаря) на матч, лига признает данную игру несостоявшейся. При этом максимальное количество возможных игр указанной серии сокращается на один.
3. Если с учетом максимального количества возможных игр в серии плей-офф ни одна из команд клубов-соперников не сможет одержать четыре победы и при этом разность в количестве побед между такими командами-соперниками становится больше количества оставшихся матчей, то серия завершается досрочно, ее победителем признается команда, набравшая наибольшее количество побед.
4. Если по итогам максимального количества возможных матчей серии плей-офф ни одна из команд-соперников не наберет 4-х побед в данной серии, ее победителем признается команда, набравшая наибольшее количество побед в указанной серии плей-офф.
5. Если по итогам максимального количества возможных игр в серии команды-соперники имеют равное количество побед, то победителем серии матчей плей-офф становится команда:
1) одержавшая большее количество побед в основное время в данной серии;
2) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб в данной серии;
3) имеющая большее количество заброшенных шайб в данной серии;
4) занявшая более высокое место в общей таблице регулярного чемпионата.
Указанные критерии применяются последовательно.
6. В случае если в сериях 1/4 или 1/2 финала конференции все запланированные для одной пары команд-соперников матчи соответствующей серии признаны несостоявшимися, победитель серии не определяется, обе команды не проходят на следующую стадию. При этом:
— в случае выхода в 1/2 финала конференции трех команд, команда, имеющая более высокий номер «посева», автоматически выходит в финал конференции, оставшиеся две команды играют серию плей-офф 1/2 финала конференции;
— в случае выхода в 1/2 финала конференции двух команд, указанные команды автоматически выходят в финал конференции;
— команда-победитель состоявшейся серии матчей плей-офф 1/2 финала конференции автоматически становится победителем финала конференции и выходит в финал чемпионата.
Если в финале конференции не сыгран ни один из запланированных матчей, победителем финала конференции признается команда, имеющая более высокий номер «посева».
7. Правила определения победителя, указанные выше в пунктах 2-5, применяются при проведении финала Кубка Гагарина.
В случае если в финале Кубка Гагарина не сыгран ни один из запланированных матчей, то победитель чемпионата КХЛ не определяется.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -