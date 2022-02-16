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Сегодня, 19:35

КХЛ объявила правила проведения плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2021/22

Иван Шитик
Корреспондент

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала подробные правила проведения плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2021/22.

Согласно принятым изменениям, розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ досрочно завершен, а плей-офф стартует 1 марта. Положение команд в таблице конференций определяется по проценту побед.

1. В целях обеспечения стабильности проведения второго этапа чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 клубы обязаны не ранее чем за 10 часов и не позднее чем за 8 часов до начала каждого матча направлять в КХЛ согласно утвержденной форме письмо-подтверждение о возможности участия команды в матче исходя из минимально допустимого количества игроков основной команды, имеющих право принять участие (13 полевых игроков и два вратаря).

Непредоставление клубом в установленный срок письма-подтверждения, указание клубом в письме-подтверждении о невозможности участия команды в матче или предоставление списка с меньшим числом игроков рассматривается лигой как неявка на матч. В указанных случаях лига применяет санкции, предусмотренные Дисциплинарным регламентом КХЛ, куда были внесены соответствующие изменения, предполагающие применение технического поражения и денежных штрафов.

2. В случае если обе команды в серии плей-офф (на любой стадии) не имеют возможности обеспечить минимальную явку основной команды (13 полевых игроков и два вратаря) на матч, лига признает данную игру несостоявшейся. При этом максимальное количество возможных игр указанной серии сокращается на один.

3. Если с учетом максимального количества возможных игр в серии плей-офф ни одна из команд клубов-соперников не сможет одержать четыре победы и при этом разность в количестве побед между такими командами-соперниками становится больше количества оставшихся матчей, то серия завершается досрочно, ее победителем признается команда, набравшая наибольшее количество побед.

4. Если по итогам максимального количества возможных матчей серии плей-офф ни одна из команд-соперников не наберет 4-х побед в данной серии, ее победителем признается команда, набравшая наибольшее количество побед в указанной серии плей-офф.

5. Если по итогам максимального количества возможных игр в серии команды-соперники имеют равное количество побед, то победителем серии матчей плей-офф становится команда:

1) одержавшая большее количество побед в основное время в данной серии;
2) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб в данной серии;
3) имеющая большее количество заброшенных шайб в данной серии;
4) занявшая более высокое место в общей таблице регулярного чемпионата.
Указанные критерии применяются последовательно.

6. В случае если в сериях 1/4 или 1/2 финала конференции все запланированные для одной пары команд-соперников матчи соответствующей серии признаны несостоявшимися, победитель серии не определяется, обе команды не проходят на следующую стадию. При этом:

— в случае выхода в 1/2 финала конференции трех команд, команда, имеющая более высокий номер «посева», автоматически выходит в финал конференции, оставшиеся две команды играют серию плей-офф 1/2 финала конференции;
— в случае выхода в 1/2 финала конференции двух команд, указанные команды автоматически выходят в финал конференции;
— команда-победитель состоявшейся серии матчей плей-офф 1/2 финала конференции автоматически становится победителем финала конференции и выходит в финал чемпионата.

Если в финале конференции не сыгран ни один из запланированных матчей, победителем финала конференции признается команда, имеющая более высокий номер «посева».

7. Правила определения победителя, указанные выше в пунктах 2-5, применяются при проведении финала Кубка Гагарина.

В случае если в финале Кубка Гагарина не сыгран ни один из запланированных матчей, то победитель чемпионата КХЛ не определяется.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/02/16/496451.html
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9 Торпедо 47 21 26 49
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12 Динамо Р 45 14 31 37
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2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
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