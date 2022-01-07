КХЛ объяснила ситуацию с отменой матчей «Автомобилиста»

КХЛ выступила с заявлением об отмене матчей «Автомобилиста» в регулярном чемпионате.

«2 января перед вылетом в Хельсинки в «Автомобилисте» было выявлено 11 положительных тестов на коронавирус; в связи с невозможностью оформления выездных документов хоккеистам для замены было принято решение об отмене матча. «Автомобилист» прилетел в Москву для проведения следующей встречи (5 января против «Авангарда»); также были вызваны игроки из системы «Автомобилиста». Одновременно количество положительных тестов резко возросло до 17. Из-за риска лавинообразного — массового и неконтролируемого — распространения эпидемии по всей лиге принято решение об отмене игры «Автомобилиста» с «Авангардом» и рижским «Динамо», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

В лиге отметили, что данный случай нельзя сравнивать с ситуацией с «Салаватом Юлаевым» в ноябре 2021 года, когда уфимскому клубу было засчитано техническое поражение.

«Тогда местное отделение Роспотребнадзора временно приостановило деятельность всего юридического лица, «Салават Юлаев» не имел возможности проводить игры ни на своей арене, ни на какой-либо другой, что стало бы нарушением законов Российской Федерации», — сказано в тексте.

Также лига сообщила, что решение о проведении отмененных встреч еще не принято.

«На сегодняшний день окончательного решения по отмененным играм нет, есть только возможные варианты, обсуждаемые с участием всех сторон и с учетом возможностей в календаре регулярного чемпионата. В случае невозможности провести встречи, отмененные КХЛ по причине выявления многочисленных положительных ПЦР-тестов у хоккеистов клуба, такому клубу может быть присуждено техническое поражение», — говорится в заявлении.

4 января КХЛ сообщила об отмене двух игр «Автомобилиста» в регулярном чемпионате. Екатеринбургской команде предстояли выездные встречи против «Авангарда» (5 января, среда) и рижского «Динамо» (7 января, пятница).

В субботу, 8 января, «Автомобилисту» предстоит пройти тестирование, по результатам которого будет принято решение о проведении последующих матчей команды.

В ноябре 2021-го КХЛ засчитала поражение «Салавату Юлаеву» после отмены встречи с «Трактором», из-за того что игроки уфимского клуба были вынуждены отправиться на самоизоляцию.