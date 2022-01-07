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Источник: Три хоккеиста и два тренера ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус

Источник сообщил о положительных тестах на коронавирус в хоккейном ЦСКА
11:11
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Три игрока и два тренера хоккейного клуба ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Имена заразившихся членов команды не сообщаются.

Напомним, что 7 января ЦСКА дома должен сыграть с «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ, а 9 января в гостях встретиться со СКА.

Ранее КХЛ отменила встречи «Автомобилиста» против «Йокерита», «Авангарда» и рижского «Динамо», а также игры «Салавата Юлаева» с «Йокеритом» и рижским «Динамо».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20220107/khokkey-1766833748.html

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное