Источник: Три хоккеиста и два тренера ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус

Три игрока и два тренера хоккейного клуба ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Имена заразившихся членов команды не сообщаются.

Напомним, что 7 января ЦСКА дома должен сыграть с «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ, а 9 января в гостях встретиться со СКА.

Ранее КХЛ отменила встречи «Автомобилиста» против «Йокерита», «Авангарда» и рижского «Динамо», а также игры «Салавата Юлаева» с «Йокеритом» и рижским «Динамо».