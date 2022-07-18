КХЛ не определилась с форматом плей-офф

Континентальная хоккейная лига, несмотря на публикацию календаря регулярного чемпионата, пока не определилась с форматом плей-офф.

В настоящий момент существуют два варианта: прежний формат (команды играют три этапа до финала Кубка Гагарина в рамках Восточной и Западной конференций), а также перекрестный плей-офф, начинающийся со второго раунда — когда команды из разных конференций встретятся друг с другом, а дальше сетка будет формироваться согласно общему рейтингу на основе итогов регулярного чемпионата.

По информации «СЭ», окончательный формат плей-офф все еще находится на согласовании.

Сегодня, 18 июля, КХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2022/23.