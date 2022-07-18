Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2022/23

На сайте КХЛ появился полный календарь регулярного чемпионата сезона 2022/2023.

Турнир начнется 1 сентября в Москве матчем между обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом сезона-2021/22 «Металлургом».

На следующий игровой день первые домашние игры сезоне проведут «Автомобилист», «Трактор», «Куньлунь Ред Стар», «Спартак» и «Сочи». В первые выходные розыгрыша состоится три ярких матча: 3 сентября в Москве «Динамо» сыграет с «Ак Барсом», СКА примет «Салават Юлаев». 4 сентября «Трактор» встретится с «Локомотивом».

Каждая команда встретится с соперником по одному разу дома и на выезде — всего 42 матча. По 20 матчей (по 10 дома и в гостях) клубы проведут с каждой командой из своей конференции. Еще шесть игр команды доберут с целью повышения принципиальных матчей (по три дома и в гостях).

В регулярном сезоне будет всего одна пауза на матчи сборной России с 12 по 18 декабря 2022 года.

Чемпионат продлится по 26 февраля 2023 года и включит в себя 164 игровых дня.