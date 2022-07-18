Канадский форвард «Витязя» Одетт отказался ехать в Россию

По информации «СЭ», нападающий «Витязя» Даниэль Одетт, ранее подписавший новый контракт с клубом, отказался ехать в Россию. В клубе пока никак не комментируют ситуации по поводу канадца.

На счету 26-летнего Одетта 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он забросил 17 шайб и отдал 22 голевые передачи при показателе полезности «-5».

Концовку сезона-2021/22 Одетт провел в шведском клубе «Эребру», сыграв 18 матчей, набрав в них 9 (2+7) очков при полезности «-2».