КХЛ назвала значимые матчи регулярного чемпионата-2022/23

КХЛ на официальном сайте опубликовала список значимых матчей сезона-2022/23. Ранее был представлен полный календарь розыгрыша.

Список значимых матчей:

1 сентября 2022 года — матч за Кубок Открытия между ЦСКА и «Металлургом».

3 сентября 2022 года — московское «Динамо» примет «Ак Барс», в который перешел лучший бомбардир Лиги последних сезонов Вадим Шипачев.

7 сентября 2022 года — «Локомотив» во второй раз сыграет в день памяти трагедии над Туношной.

12 сентября 2022 года — защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков может стать первым игроком, сыгравшим 900 матчей в КХЛ. Уфимцы в этот день дома сыграют со «Спартаком».

13 сентября 2022 года — первое в сезоне сибирское дерби между «Сибирью» и «Авангардом».

22 сентября 2022 года — главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов может стать 10-м тренером, проведшим 400 матчей в КХЛ. В этот день бело-голубые сыграют в гостях с «Северсталью».

26 сентября 2022 года — первое в сезоне московское дерби между ЦСКА и «Спартаком».

27 сентября 2022 года — первое в сезоне «зеленое дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».

1 октября 2022 года — «Авангард» сыграет первый домашний матч в Омске за четыре года, соперником станет «Сибирь».

3 октября 2022 года — первое в сезоне армейское дерби между ЦСКА и СКА.

4 октября 2022 года — первое в сезоне уральское дерби между «Трактором» и «Металлургом».

8 октября 2022 года — нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев может провести 843-й матч в КХЛ и побить рекорд Сергея Мозякина среди нападающих. «Ак Барс» в этот день сыграет дома с «Барысом».

17 октября 2022 года — первое в сезоне московское дерби между «Динамо» и ЦСКА.

8 ноября 2022 года — главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок может стать 3-м тренером в истории КХЛ, проведшим 700 матчей в Лиге. В этот день казанцы сыграют в гостях против «Нефтехимика».

11 ноября 2022 года — главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка может стать 6-м тренером, проведшим 500 матчей в КХЛ. Казахстанская команда в этот день сыграет в гостях с «Металлургом».

14 ноября 2022 года — первое в сезоне дерби между «Динамо» и «Спартаком».

26 ноября 2022 года — нападающий «Локомотива» Егор Аверин может стать 6-м игроком, проведшим 800 матчей в КХЛ. Ярославцы в этот день сыграют дома с «Сибирью».

28 ноября 2022 года — главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев может стать 11-м тренером в истории КХЛ, проведшим 400 игр в Лиге. В этот день подмосковная команда сыграет в Москве против ЦСКА.

4 декабря 2022 года — нападающий СКА Евгений Кетов может стать 7-м игроком, проведшим 800 матчей в КХЛ. В этот день армейцы сыграют в гостях против «Куньлунь Ред Стар».

5 декабря 2022 года — первое в сезоне дальневосточное дерби между «Адмиралом» и «Амуром».

10-11 декабря 2022 года — Матч Звезд КХЛ в Челябинске.

12-18 декабря 2022 года — единственная пауза в сезоне на матчи сборных.

31 января 2023 года — главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев может стать 7-м тренером, проведшим 500 матчей в КХЛ. В этот день магнитогорцы сыграют в гостях против «Северстали».

7 февраля 2023 года — Нападающий «Нефтехимика» Денис Паршин может стать 16-м хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей в чемпионатах России. Нижнекамцы в этот день сыграют дома с «Ак Барсом».

18 февраля 2023 года — Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин может стать 17-м хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей в чемпионатах России. Уфимцы в этот день сыграют дома с «Сибирью».