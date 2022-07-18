КХЛ назвала значимые матчи регулярного чемпионата-2022/23
КХЛ на официальном сайте опубликовала список значимых матчей сезона-2022/23. Ранее был представлен полный календарь розыгрыша.
Список значимых матчей:
1 сентября 2022 года — матч за Кубок Открытия между ЦСКА и «Металлургом».
3 сентября 2022 года — московское «Динамо» примет «Ак Барс», в который перешел лучший бомбардир Лиги последних сезонов Вадим Шипачев.
7 сентября 2022 года — «Локомотив» во второй раз сыграет в день памяти трагедии над Туношной.
12 сентября 2022 года — защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков может стать первым игроком, сыгравшим 900 матчей в КХЛ. Уфимцы в этот день дома сыграют со «Спартаком».
13 сентября 2022 года — первое в сезоне сибирское дерби между «Сибирью» и «Авангардом».
22 сентября 2022 года — главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов может стать 10-м тренером, проведшим 400 матчей в КХЛ. В этот день бело-голубые сыграют в гостях с «Северсталью».
26 сентября 2022 года — первое в сезоне московское дерби между ЦСКА и «Спартаком».
27 сентября 2022 года — первое в сезоне «зеленое дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».
1 октября 2022 года — «Авангард» сыграет первый домашний матч в Омске за четыре года, соперником станет «Сибирь».
3 октября 2022 года — первое в сезоне армейское дерби между ЦСКА и СКА.
4 октября 2022 года — первое в сезоне уральское дерби между «Трактором» и «Металлургом».
8 октября 2022 года — нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев может провести 843-й матч в КХЛ и побить рекорд Сергея Мозякина среди нападающих. «Ак Барс» в этот день сыграет дома с «Барысом».
17 октября 2022 года — первое в сезоне московское дерби между «Динамо» и ЦСКА.
8 ноября 2022 года — главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок может стать 3-м тренером в истории КХЛ, проведшим 700 матчей в Лиге. В этот день казанцы сыграют в гостях против «Нефтехимика».
11 ноября 2022 года — главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка может стать 6-м тренером, проведшим 500 матчей в КХЛ. Казахстанская команда в этот день сыграет в гостях с «Металлургом».
14 ноября 2022 года — первое в сезоне дерби между «Динамо» и «Спартаком».
26 ноября 2022 года — нападающий «Локомотива» Егор Аверин может стать 6-м игроком, проведшим 800 матчей в КХЛ. Ярославцы в этот день сыграют дома с «Сибирью».
28 ноября 2022 года — главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев может стать 11-м тренером в истории КХЛ, проведшим 400 игр в Лиге. В этот день подмосковная команда сыграет в Москве против ЦСКА.
4 декабря 2022 года — нападающий СКА Евгений Кетов может стать 7-м игроком, проведшим 800 матчей в КХЛ. В этот день армейцы сыграют в гостях против «Куньлунь Ред Стар».
5 декабря 2022 года — первое в сезоне дальневосточное дерби между «Адмиралом» и «Амуром».
10-11 декабря 2022 года — Матч Звезд КХЛ в Челябинске.
12-18 декабря 2022 года — единственная пауза в сезоне на матчи сборных.
31 января 2023 года — главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев может стать 7-м тренером, проведшим 500 матчей в КХЛ. В этот день магнитогорцы сыграют в гостях против «Северстали».
7 февраля 2023 года — Нападающий «Нефтехимика» Денис Паршин может стать 16-м хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей в чемпионатах России. Нижнекамцы в этот день сыграют дома с «Ак Барсом».
18 февраля 2023 года — Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин может стать 17-м хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей в чемпионатах России. Уфимцы в этот день сыграют дома с «Сибирью».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4