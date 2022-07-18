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Сегодня, 12:52

КХЛ назвала значимые матчи регулярного чемпионата-2022/23

Виктория Кравченко
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КХЛ на официальном сайте опубликовала список значимых матчей сезона-2022/23. Ранее был представлен полный календарь розыгрыша.

Список значимых матчей:

1 сентября 2022 года — матч за Кубок Открытия между ЦСКА и «Металлургом».

3 сентября 2022 года — московское «Динамо» примет «Ак Барс», в который перешел лучший бомбардир Лиги последних сезонов Вадим Шипачев.

7 сентября 2022 года — «Локомотив» во второй раз сыграет в день памяти трагедии над Туношной.

12 сентября 2022 года — защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков может стать первым игроком, сыгравшим 900 матчей в КХЛ. Уфимцы в этот день дома сыграют со «Спартаком».

13 сентября 2022 года — первое в сезоне сибирское дерби между «Сибирью» и «Авангардом».

22 сентября 2022 года — главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов может стать 10-м тренером, проведшим 400 матчей в КХЛ. В этот день бело-голубые сыграют в гостях с «Северсталью».

26 сентября 2022 года — первое в сезоне московское дерби между ЦСКА и «Спартаком».

27 сентября 2022 года — первое в сезоне «зеленое дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».

1 октября 2022 года — «Авангард» сыграет первый домашний матч в Омске за четыре года, соперником станет «Сибирь».

3 октября 2022 года — первое в сезоне армейское дерби между ЦСКА и СКА.

4 октября 2022 года — первое в сезоне уральское дерби между «Трактором» и «Металлургом».

8 октября 2022 года — нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев может провести 843-й матч в КХЛ и побить рекорд Сергея Мозякина среди нападающих. «Ак Барс» в этот день сыграет дома с «Барысом».

17 октября 2022 года — первое в сезоне московское дерби между «Динамо» и ЦСКА.

8 ноября 2022 года — главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок может стать 3-м тренером в истории КХЛ, проведшим 700 матчей в Лиге. В этот день казанцы сыграют в гостях против «Нефтехимика».

11 ноября 2022 года — главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка может стать 6-м тренером, проведшим 500 матчей в КХЛ. Казахстанская команда в этот день сыграет в гостях с «Металлургом».

14 ноября 2022 года — первое в сезоне дерби между «Динамо» и «Спартаком».

26 ноября 2022 года — нападающий «Локомотива» Егор Аверин может стать 6-м игроком, проведшим 800 матчей в КХЛ. Ярославцы в этот день сыграют дома с «Сибирью».

28 ноября 2022 года — главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев может стать 11-м тренером в истории КХЛ, проведшим 400 игр в Лиге. В этот день подмосковная команда сыграет в Москве против ЦСКА.

4 декабря 2022 года — нападающий СКА Евгений Кетов может стать 7-м игроком, проведшим 800 матчей в КХЛ. В этот день армейцы сыграют в гостях против «Куньлунь Ред Стар».

5 декабря 2022 года — первое в сезоне дальневосточное дерби между «Адмиралом» и «Амуром».

10-11 декабря 2022 года — Матч Звезд КХЛ в Челябинске.

12-18 декабря 2022 года — единственная пауза в сезоне на матчи сборных.

31 января 2023 года — главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев может стать 7-м тренером, проведшим 500 матчей в КХЛ. В этот день магнитогорцы сыграют в гостях против «Северстали».

7 февраля 2023 года — Нападающий «Нефтехимика» Денис Паршин может стать 16-м хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей в чемпионатах России. Нижнекамцы в этот день сыграют дома с «Ак Барсом».

18 февраля 2023 года — Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин может стать 17-м хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей в чемпионатах России. Уфимцы в этот день сыграют дома с «Сибирью».

Вадим Шипачев
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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КХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата-2022/23

КХЛ не определилась с форматом плей-офф
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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