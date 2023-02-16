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Сегодня, 21:26

КХЛ может принять решение учитывать личные бонусы под потолком зарплат

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», КХЛ может принять решение учитывать личные бонусы под потолком зарплат со следующего сезона.

Обсуждение решения будет вынесено на заседание Совета директоров лиги.

Сейчас под потолок зарплат (900 миллионов рублей) не попадают по 20 процентов бонусов от контракта каждого игрока, а также бонусы за попадание в топ-3 бомбардиров, снайперов, результативных защитников и самых полезных игроков.

Ранее «СЭ» сообщал, что КХЛ планирует ввести ограничения на число хоккеистов в заявке клубов.

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