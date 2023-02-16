Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:14

«Витязь» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Витязь» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

Голами в составе победителей отметились Владислав Кара, Степан Старков, Тайлер Граовац, Скотт Уилсон и Александр Яремчук. За китайский клуб забил Джек Родуолд.

«Витязь» занимает шестое место на «Западе» с 72 очками в 64 матчах. «Куньлунь» находится на 10-й строчке (48 очков).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Голы: Кара — 20 (Рассказов), 10:39 — 1:0. Родуолд — 10 (Точилкин), 17:51 — 1:1. Старков — 16 (Рой, Волгин), 23:57 — 2:1. Граовац — 8 (Буцаев, Валенцов), 41:26 — 3:1. Уилсон — 19 (бол., Рой, Старков), 47:44 — 4:1. Яремчук — 16 (Ежов, Бусыгин), 49:29 — 5:1.

Вратари: Шикин — Сунь Цзэхао.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 28 (10+8+10) — 25 (7+9+9).

Судьи: Кулаков, Спирин.

16 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.

ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
0
Читайте также
Загитова спела на мощнейшем шоу, и ее будут ругать. Но зря
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

И.о. главного тренера «Сочи»: «Мотивация одна: кто хорошо играет в конце чемпионата — с теми и пойдем дальше»

КХЛ может принять решение учитывать личные бонусы под потолком зарплат
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 63 36 27 82
6 Витязь 64 33 31 74
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 63 26 37 60
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 64 38 26 85
2 Автомобилист 63 35 28 79
3 Сал. Юлаев 64 35 29 79
4 Сибирь 63 36 27 79
5 Металлург 63 33 30 77
6 Авангард 63 35 28 77
7 Адмирал 64 31 33 71
8 Нефтехимик 64 31 33 67
9 Амур 64 29 35 67
10 Трактор 64 28 36 66
11 Барыс 64 26 38 59
Результаты / календарь
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
17.02 16:30
Авангард – Нефтехимик
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости