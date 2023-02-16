«Витязь» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

«Витязь» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

Голами в составе победителей отметились Владислав Кара, Степан Старков, Тайлер Граовац, Скотт Уилсон и Александр Яремчук. За китайский клуб забил Джек Родуолд.

«Витязь» занимает шестое место на «Западе» с 72 очками в 64 матчах. «Куньлунь» находится на 10-й строчке (48 очков).

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«Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Голы: Кара — 20 (Рассказов), 10:39 — 1:0. Родуолд — 10 (Точилкин), 17:51 — 1:1. Старков — 16 (Рой, Волгин), 23:57 — 2:1. Граовац — 8 (Буцаев, Валенцов), 41:26 — 3:1. Уилсон — 19 (бол., Рой, Старков), 47:44 — 4:1. Яремчук — 16 (Ежов, Бусыгин), 49:29 — 5:1.

Вратари: Шикин — Сунь Цзэхао.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 28 (10+8+10) — 25 (7+9+9).

Судьи: Кулаков, Спирин.

16 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.