Коньков: «Главная цель правила трех секунд — обеспечить динамику матча и увлекательность для зрителей»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил новое правило КХЛ, согласно которому, игрок команды, владеющей шайбой, имеет право находиться в трапеции в своей зоне не более трех секунд.
«Главная цель такого ограничения — обеспечить динамику матча и увлекательность для зрителей. Люди не станут терять время на задержки, а игра всегда будет находиться в движении. Лично я считаю, что это изменение может положительно сказаться на соревнованиях. Однако, стоит прояснить некоторые моменты для игроков. Например, как будут отсчитываться эти три секунды судьями? Вопрос интересный, и я думаю, что для динамичной и зрелищной игры нам понадобятся некоторые новые подходы», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.
Со следующего сезона КХЛ будет действовать запрет хоккеистам держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами. В случае первого нарушения последует остановка игры и предупреждение, а в случае последующих — малый штраф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -