Матч звезд КХЛ-2023 пройдет на новой арене в Санкт-Петербурге

По информации «СЭ», Матч звезд КХЛ-2023 пройдет на новой арене СКА в Санкт-Петербурге.

Дворец вмещает более 20 тысяч зрителей, точная дата его открытия пока официально не объявлена.

Матч звезд КХЛ-2022 прошел с 10 по 11 декабря 2022 года в Челябинске на домашней арене «Трактора».

Обладателем Кубка Гагарина-2023 стал ЦСКА. Команда Сергея Федорова в финальной серии плей-офф КХЛ обыграла «Ак Барс» (4-3).