«Локомотив» в ближайшее время подпишет контракт с форвардом Стремваллем

Как стало известно «СЭ», шведский нападающий Мальте Стремвалль в ближайшее время должен подписать контракт с «Локомотивом».

28-летний форвард в прошлом сезоне выступал в составе «Чикаго Вулвз» в АХЛ. В 68 матчах он набрал 51 (18+33) очко.

Стремвалль уже выступал в КХЛ в составе «Сочи» и СКА. В 137 матчах он набрал 96 (56+40) очков.