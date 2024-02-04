ЦСКА и «Автомобилист» в воскресенье, 4 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «ЦСКА Арена» в Москве. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на телеканале KHL. Ключевые события игры ЦСКА — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ЦСКА набрал 65 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Автомобилиста» 71 балл, команда находится на 7-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона