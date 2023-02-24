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Сегодня, 22:05

Зарипов о работе тренера: «Билялетдинов намекает, но я сейчас не хочу с этим торопиться»

Иван Шитик
Корреспондент
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Данис Зарипов.
Фото ХК «Ак Барс»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов ответил на вопрос о возможной работе в тренерском штабе казанской команды.

— Расскажите о своем статусе в команде.

— Да, я объявил, что у меня сегодня был последний официальный матч на льду, но я остаюсь в команде, буду рядом с ребятами. Хочу передать им свой опыт, надеюсь, что это поможет преодолеть тот непростой путь, который ждет нас впереди.

— В тренерский штаб «Ак Барса» еще не звали?

— Зинэтула Хайдярович намекает, но я сейчас не хочу с этим торопиться. Их команда тренеров неплохо вошла в работу, дала хороший результат, вышли с первого места в плей-офф. Мне не нужно вмешиваться в эту систему, просто продолжить работу в коллективе. Посмотрим, какие предложения будут в дальнейшем.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23352
Данис Зарипов
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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