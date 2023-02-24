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Кудашов: «Есть «Торпедо», знаем сильные стороны, надеюсь, что узнаем и слабые»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов оценил шансы команды в противостоянии с «Торпедо» в первом раунде плей-офф.

— Как вам «Торпедо» в роли соперника по первому раунду плей-офф?

— Они не случайно занимают высокое место. Сильная, мощная, быстрая команда. Немного нестандартная, но организация игры у них в полном порядке. Это очень сильный соперник.

— «Торпедо» планирует играть в атаке, не будет отходить от своей игры и не станет ставить «автобус» у своих ворот. Насколько это вам радостно или наоборот?

— Если бы в плей-офф выполнялось все, о чем говорят, то, наверное, могли бы об этом порассуждать.

— Насколько вам интересно противостоять в тренерской дуэли Игорю Ларионову?

— Совершенно спокойно к этому отношусь. У нас постоянно выстреливает кто-то новый. Вообще хочу сказать, что у нас все тренеры хорошо работают. По турнирной таблице мы уже никуда не двигались, просто ждали своего соперника. Есть «Торпедо», знаем сильные стороны, надеюсь, что узнаем и слабые. В сезоне сыграли 2:2. Будет интересная равная борьба.

— Ларионов рассказывал про очень плотный график в сезоне с обилием перелетов. Насколько «Динамо» изнурено этим календарем?

— Я за большое количество игр. У нас в этом сезоне была серия из шести игр с перелетами и переездами. Также четыре серии из пяти игр. Не могу сказать, что мы измотаны. Единственное, хотелось бы, чтобы календарь равномернее встраивался.

Источник: https://dynamo.ru/news/229984-aleksey_kudashov____nas_podjali__
Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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