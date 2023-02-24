Кудашов: «Есть «Торпедо», знаем сильные стороны, надеюсь, что узнаем и слабые»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов оценил шансы команды в противостоянии с «Торпедо» в первом раунде плей-офф.
— Как вам «Торпедо» в роли соперника по первому раунду плей-офф?
— Они не случайно занимают высокое место. Сильная, мощная, быстрая команда. Немного нестандартная, но организация игры у них в полном порядке. Это очень сильный соперник.
— «Торпедо» планирует играть в атаке, не будет отходить от своей игры и не станет ставить «автобус» у своих ворот. Насколько это вам радостно или наоборот?
— Если бы в плей-офф выполнялось все, о чем говорят, то, наверное, могли бы об этом порассуждать.
— Насколько вам интересно противостоять в тренерской дуэли Игорю Ларионову?
— Совершенно спокойно к этому отношусь. У нас постоянно выстреливает кто-то новый. Вообще хочу сказать, что у нас все тренеры хорошо работают. По турнирной таблице мы уже никуда не двигались, просто ждали своего соперника. Есть «Торпедо», знаем сильные стороны, надеюсь, что узнаем и слабые. В сезоне сыграли 2:2. Будет интересная равная борьба.
— Ларионов рассказывал про очень плотный график в сезоне с обилием перелетов. Насколько «Динамо» изнурено этим календарем?
— Я за большое количество игр. У нас в этом сезоне была серия из шести игр с перелетами и переездами. Также четыре серии из пяти игр. Не могу сказать, что мы измотаны. Единственное, хотелось бы, чтобы календарь равномернее встраивался.
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|34
|75
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|35
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|30
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|10
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|25.02
|10:00
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Амур – Адмирал
|- : -
|25.02
|17:00
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Витязь – Динамо Мн
|- : -