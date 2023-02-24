Сергей Федоров: «Хотелось бы в предпоследнем матче перед плей-офф видеть более ровную игру»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Динамо» (5:4 ОТ).
— Не совсем ровная игра для нашей команды. Тем не менее, она завершилась победой. Характера нам всегда хватает, остается поработать над игровой дисциплиной. Я всегда говорю, что эмоции приветствуются. Если мы их контролируем, все получится. Не во всех трех периодах у нас это получилось, не во всех компонентах игры. Но команду с победой, остальное — дело тренерское. Будем направлять, стараться создать максимально комфортную атмосферу, чтобы ребята прониклись тем, что дисциплина бьет класс. Если мы будем дисциплинированной командой, у нас не будет проблем.
— Сейчас команда показывает тот хоккей, который вы хотите видеть?
— Хотелось бы в предпоследнем матче перед плей-офф видеть более ровную игру. Подумаем, как входить в игру, чтобы у нас получались первые смены, первые десять минут, первый период. Обратим на это внимание, донесем информацию до ребят. Это опытная команда, они понимают, что в плей-офф никогда нельзя пропускать первыми. Пока еще мы не добились этой психологии. Приложим все усилия для исправления таких моментов.
— В овертайме вы не стали снимать вратаря. Это из-за подготовки к плей-офф?
— Мы сняли вратаря и играли 6 на 5. А в овертайме...вы знаете, для меня это всегда был очередной виток, при таком соотношении много пространства, и мы работали над позиционной игрой. На тренировках такое не отрабатывают, когда на льду всего шесть человек. Решили изменить формат нашей игры. Мы доказали, что 4 на 3 без вратаря играем нормально. Остальное можно назвать подготовкой к плей-офф, чтобы ребята поняли, что это другой объем работы. Соперник тоже знает, как играть, у всех есть мастера, которые могут тебя обыграть. Поэтому решили играть овертайм именно 3 на 3.
— В последнем матче регулярного чемпионата вы играете против будущего соперника по плей-офф. Не планируете дать отдохнуть лидерам, чтобы не раскрывать карты?
— Это последняя игра регулярного сезона, важная составляющая нашей подготовки к плей-офф. Подойдем к игре серьезно. Будем решать свои задачи, о которых я сегодня уже поговорил.
— Оцените опыт 68 матчей в регулярном чемпионате для ЦСКА. Нет ли измотанного состояния перед плей-офф?
— У нас нет тяжелого состояния. Мы провели достаточно ровно в плане физической подготовки. В последних 12 матчах у нас было очень хорошее физическое состояние. Мы дозированно давали ребятам отдыхать и работать. Мы заканчивали предыдущие сезоны в конце апреля, поэтому начали предсезонную подготовку на 10 дней позже, чем другие команды. Сделали коррективы, перестановки в этом плане. Я уже говорил, что неделю или две назад мы провели все необходимые мероприятия для оценки состояния команды. Я за игровой ритм. Лучшая тренировка — это игра. Мы не можем тренироваться по 50 минут в контексте сезона из 68 матчей, тренируемся 20-30 минут. Для меня этот сезон как для тренера в этом плане сложился хорошо. Хотя для многих игроков такой график непривычен. Но это правильный шаг. Мы играем в хоккей, страна следит, наши болельщики везде нас поддерживают. Им приятно видеть свою команду через день, через два.
— Как приняли решение поставить Максима Соркина в центр? Восхищен его игрой на этой позиции.
— Я тоже восхищен. Мы всегда знали, что Максим — центральный нападающий. Как правило, когда молодые игроки приходят в главную команду, уходят из центра на край, так проще войти во взрослый хоккей. В начале сезона он пришел в идеальной физической форме, и мы понимали, что там есть сила, мощь, мастерство. Незаметная, но очень эффективная работа видится. Пожелаю Максиму быть уверенным в своих силах. Надеюсь, это даст результат.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|67
|43
|24
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|67
|42
|25
|90
|5
|Динамо М
|67
|37
|30
|85
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|67
|30
|37
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|67
|21
|46
|49
|11
|Сочи
|67
|10
|57
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|67
|40
|27
|89
|2
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|3
|Сал. Юлаев
|67
|37
|30
|84
|4
|Сибирь
|67
|38
|29
|83
|5
|Металлург
|67
|35
|32
|82
|6
|Автомобилист
|67
|36
|31
|81
|7
|Адмирал
|67
|33
|34
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|67
|30
|37
|70
|10
|Амур
|67
|29
|38
|67
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|25.02
|10:00
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Амур – Адмирал
|- : -
|25.02
|17:00
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Витязь – Динамо Мн
|- : -