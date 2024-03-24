«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ во вторник, 26 марта. Игра пройдет в Омске на G-Drive Арене. Начало — в 19:30 по московскому времени. В случае необходимости следующие игры серии будут проходить через день.

Изначально игра должна были пройти 24 марта, но она была перенесена в связи с трагедией в Подмосковье. В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 133 человека, количество жертв может увеличиваться. Число пострадавших — 152.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Наблюдать за игрой можно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» и на сайте, а также на официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 также транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Локомотив» на своем льду обыграл «Авангард» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 3:1. Ярославская команда увеличила преимущество в серии — 3-1.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика