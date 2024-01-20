Канарейкин отреагировал на продление контракта Ларионова с «Торпедо»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин отреагировал на продление контракта Игоря Ларионова с нижегородским «Торпедо» до 2027 года.

«Команда уже строится, мы видим, сколько там молодых игроков заиграно. Курс, который выбрал Ларионов — интересен. Растет интерес болельщиков к клубу, симпатии к игре команды, строится новая арена. Это все взаимосвязано, и, возможно, этот курс поможет клубу завоевать Кубок Гагарина. Пожелаю Игорю Николаевичу всяческих успехов. У Ларионова будет возможность уехать в НХЛ. Это человек, который зарекомендовал себя и в России, и за океаном. Он уважаем там. Его работа в «Торпедо» даст ответ на вопрос, поедет ли он в НХЛ», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

Ларионов возглавляет нижегородский клуб с 2022 года. В прошлом сезоне «Торпедо» пробилось во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв московское «Динамо», а затем уступив СКА.