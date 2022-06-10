«Витязь» подписал контракт с нападающим Ежовым

«Витязь» подписал контракт с нападающим Иваном Ежовым.

Как сообщает пресс-служба клуба, 22-летний хоккеист переходит в команду в обмен на Михаила Епишина.

В минувшем сезоне Ежов выступал за клуб ВХЛ «Югра». Он сыграл за команду 53 матча и набрал 12 (8+4) очков.

В составе «Югры» Ежов становился чемпионом ВХЛ в сезоне-2020/21.