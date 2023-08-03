Канадский вратарь «Трактора» рассказал, с кем советовался об игре в России

Голкипер Зак Фукале, в межсезонье подписавший контракт с челябинским клубом, в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился информацией о том, с кем из российских и иностранных хоккеистов он общался, прежде чем принять решение о выступлении в КХЛ.

— Многие североамериканцы сейчас опасаются ехать в КХЛ из-за политической ситуации.

— Я говорил с массой разных людей и только потом принял окончательное решение. Когда был в «Вашингтоне», то немного пообщался с Евгением Кузнецовым. В «Херши» обсуждал разные вопросы с Алексеем Протасом, который несколько лет отыграл в КХЛ за минское «Динамо», и Богданом Тринеевым. Вы помните такого хоккеиста Франсиса Паре?

— Он поиграл в КХЛ и даже сделал покер в одном из матчей за «Трактор».

— Франсис, как и я, родом из провинции Квебек. Мы хорошо знакомы, поэтому с моей женой расспросили его и супругу обо всем. Еще консультировался с Филиппом Майе. Он играл в Магнитогорске. Эта команда считается самым принципиальным соперником «Трактора». Я получил много информации, все проанализировал, только потом дал согласие на переход и теперь рад стать частью такого замечательного клуба.

— В «Тракторе» играет канадец Роберт Хэмилтон.

— Я с ним тоже разговаривал. Не волнуйтесь.

— Вы знаете, кто такой Майкл Гарнетт?

— Эту фамилию припоминаю с трудом. Лично с ним не знаком.

— Гарнетт — легенда «Трактора», один из лучших вратарей в истории клуба, он играл в одной команде с Кузнецовым.

— Интересно. Надо будет узнать об этом побольше.

Полностью интервью Зака Фукале читайте на сайте «СЭ».