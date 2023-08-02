Зарплатная ведомость «Трактора» составляет более 750 миллионов рублей в год

По информации «СЭ», «Трактор» тратит на зарплаты игроков более 750 миллионов рублей в год.

Самые высокооплачиваемые игроки челябинцев — нападающие Антон Бурдасов (80), Владимир Ткачев и Альберт Яруллин (по 65).

В прошедшем сезоне «Трактор» не сумел выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции.