Канадский форвард Граовац перейдет в «Витязь»

По информации «СЭ», нападающий Тайлер Граовац станет игроком «Витязя».

В прошлом сезоне 29-летний канадский форвард выступал в КХЛ за минское «Динамо» и в 44 матчах регулярного чемпионата набрал 26 (11+15) очков.

До этого он выступал в Северной Америке. Граовац, играя за «Миннесоту», «Вашингтон» и «Ванкувер», провел в НХЛ в общей сложности 84 матча, в которых набрал 15 (12+3) очков.