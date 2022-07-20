Тренер «Нефтехимика» — о ситуации с вратарем Федотовым: «Спортсмены не должны быть рядовыми военными»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о призыве в армию вратаря ЦСКА и сборной России Ивана Федотова.

— Сильно удивились, когда узнали, что Ивана Федотова забрали в армию?

— Я могу лишь предполагать, что случилось. Мое личное мнение: должен быть отдельный статус для спортсменов высокого уровня. Они не должны проходить как рядовые военные. Человек много сделал для сборной, а случилось вот так. С другой стороны, если нет никаких привилегий, то хоккеисты сами должны решать такие проблемы.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

В понедельник, 4 июля, ряд СМИ сообщил, что спортсмен находится в учебном центре ВМФ в Северодвинске Архангельской области.