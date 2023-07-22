Канадец Фритц близок к переходу в «Металлург»

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Таннер Фритц, в прошлом сезоне выступавший в АХЛ за «Хартфорд», может перейти в «Магнитку».

В сезоне-2022/23 Фритц набрал 43 (10+33) очка в 67 матчах за «Хартфорд» в регулярном чемпионате АХЛ и 10 (1+9) очков в 9 играх плей-офф.

В НХЛ форвард с 2017 по 2019 год выступал за «Айлендерс».