Канадец Фритц близок к переходу в «Металлург»
Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Таннер Фритц, в прошлом сезоне выступавший в АХЛ за «Хартфорд», может перейти в «Магнитку».
В сезоне-2022/23 Фритц набрал 43 (10+33) очка в 67 матчах за «Хартфорд» в регулярном чемпионате АХЛ и 10 (1+9) очков в 9 играх плей-офф.
В НХЛ форвард с 2017 по 2019 год выступал за «Айлендерс».
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