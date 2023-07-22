«Барыс» подписал контракт с защитником Полоховым

«Барыс» заключил контракт с защитником Кириллом Полоховым, сообщает пресс-служба клуба.

Двустороннее соглашение с 19-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Ранее защитник уже выступал за команды из системы «Барыса» на протяжении шести сезонов. Минувший сезон он провел в кокшетауском «Арлане», где за 41 матч заработал 24 (2+22) балла и стал третьим ассистентом своей команды в чемпионате Казахстана.