Каменский считает, что Голдобин и Локтионов помогут ЦСКА

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский считает, что Николай Голдобин и Андрей Локтионов смогут помочь ЦСКА. Игроки летом могут присоединится к московскому клубу.

— Голдобин и Локтионов — игроки очень серьезного уровня, — цитируют «Известия» Каменского. — И при должном отношении к делу они помогут ЦСКА. Может быть, у них не всегда удавалась игра, но у Николая есть уже довольно серьезный опыт в НХЛ, после которого он может перезапустить карьеру в составе армейцев, как это сделали Григоренко и Слепышев. Они тоже не удержались за океаном, но стали лидерами в России. Что касается Локтионова, то он хорошо проявлял себя в «Локомотиве» и заслуженно вызывался в сборную. Поэтому вполне может показать свои лучшие качества и в ЦСКА, если туда перейдет.