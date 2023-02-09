Валерий Каменский: «При начислении трех очков клубы КХЛ убегали вперед, и заранее решалось, кто попадет в плей-офф»
Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский рассказал, что думает о предложении тренера Андрея Назарова реформировать систему начисления очков в КХЛ.
Ранее Назаров предложил вернуть трехочковую систему подсчета баллов.
«Трехочковая система уже была. Вернуть ее или нет, должны решать хозяева клубов и КХЛ совместно. Не скажу, что это выглядит бессмысленно, но этот вопрос требует глубокого изучения. А по той истории, которая была раньше, при начислении трех очков клубы убегали вперед, и заранее решалось, какие команды попадут в плей-офф. Многие уже заранее «отдыхали», готовились к матчам на выбывание. А сейчас в сезоне битва идет до последнего тура — это интересно и зрителям, и командам. Но все же я не говорю однозначное нет этому варианту», — цитирует Каменского Metaratings.ru.
Регулярный сезон КХЛ стартовал 1 сентября 2022 года и завершится 26 февраля 2023-го. Матчи плей-офф Кубка Гагарина начнутся 1 марта.
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|1 : 2 ОТ
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|2 : 5
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|4 : 5 ОТ
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
|3 : 2 ОТ
|9.02
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|4 : 3
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:30
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|9.02
|19:30
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -