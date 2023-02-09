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Сегодня, 18:50

Гол Мамина в овертайме принес ЦСКА победу над «Авангардом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Авангард» — ЦСКА.
Фото ХК «Авангард»

ЦСКА на выезде в овертайме обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Счет в игре в первом периоде открыл нападающий армейцев Павел Карнаухов. В конце третьего периода форвард омской команды Арсений Грицюк сравнял и перевел матч в овертайм.

Победу ЦСКА принес гол Максима Мамина.

Московская команда занимает второе место в турнирной таблице «Запада», набрав 84 очка в 61 матче. «Авангард» находится на пятой строчке «Востока» (73 очка).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Карнаухов — 11 (Светлаков, Нестеров), 11:41 — 0:1. Грицюк — 14 (Буше, Найт), 58:17 — 1:1. Мамин — 11 (Провольнев, Григоренко), 61:17 — 1:2.

Вратари: Демченко — Шарыченков.

Штраф: 10 — 0.

Броски: 21 (6+9+6+0) — 41 (14+12+12+3).

Судьи: Беляев, Гашилов.

9 февраля. Омск. G-Drive Арена. 11887 зрителей.

КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 61 44 17 93
2 ЦСКА 61 38 23 84
3 Локомотив 62 37 25 82
4 Торпедо 60 39 21 82
5 Динамо М 60 35 25 79
6 Витязь 60 31 29 70
7 Динамо Мн 61 25 36 63
8 Северсталь 60 25 35 62
9 Спартак 60 25 35 58
10 Куньлунь 61 21 40 47
11 Сочи 59 7 52 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 61 35 26 79
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Автомобилист 59 33 26 75
4 Металлург 60 32 28 74
5 Авангард 60 33 27 73
6 Сал. Юлаев 60 31 29 71
7 Адмирал 60 30 30 69
8 Амур 60 28 32 64
9 Нефтехимик 61 28 33 61
10 Трактор 61 26 35 61
11 Барыс 62 26 36 59
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9.02 16:30
Авангард – ЦСКА
 1 : 2 ОТ
9.02 17:00
Автомобилист – СКА
 - : -
9.02 17:00
Металлург – Витязь
 - : -
9.02 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь
 - : -
9.02 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
9.02 19:00
Ак Барс – Амур
 - : -
9.02 19:30
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
9.02 19:30
Северсталь – Торпедо
 - : -
9.02 19:30
Сочи – Спартак
 - : -
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