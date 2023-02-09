Гол Мамина в овертайме принес ЦСКА победу над «Авангардом»
ЦСКА на выезде в овертайме обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
Счет в игре в первом периоде открыл нападающий армейцев Павел Карнаухов. В конце третьего периода форвард омской команды Арсений Грицюк сравнял и перевел матч в овертайм.
Победу ЦСКА принес гол Максима Мамина.
Московская команда занимает второе место в турнирной таблице «Запада», набрав 84 очка в 61 матче. «Авангард» находится на пятой строчке «Востока» (73 очка).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Карнаухов — 11 (Светлаков, Нестеров), 11:41 — 0:1. Грицюк — 14 (Буше, Найт), 58:17 — 1:1. Мамин — 11 (Провольнев, Григоренко), 61:17 — 1:2.
Вратари: Демченко — Шарыченков.
Штраф: 10 — 0.
Броски: 21 (6+9+6+0) — 41 (14+12+12+3).
Судьи: Беляев, Гашилов.
9 февраля. Омск. G-Drive Арена. 11887 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|44
|17
|93
|2
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|3
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|4
|Торпедо
|60
|39
|21
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|60
|31
|29
|70
|7
|Динамо Мн
|61
|25
|36
|63
|8
|Северсталь
|60
|25
|35
|62
|9
|Спартак
|60
|25
|35
|58
|10
|Куньлунь
|61
|21
|40
|47
|11
|Сочи
|59
|7
|52
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|61
|35
|26
|79
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|59
|33
|26
|75
|4
|Металлург
|60
|32
|28
|74
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|60
|31
|29
|71
|7
|Адмирал
|60
|30
|30
|69
|8
|Амур
|60
|28
|32
|64
|9
|Нефтехимик
|61
|28
|33
|61
|10
|Трактор
|61
|26
|35
|61
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|1 : 2 ОТ
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:30
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|9.02
|19:30
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -