Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Каменский: «Провести последний матч в «Динамо» и побить рекорд Гретцки — выполнимая мечта для Овечкина»

Каменский положительно относится к желанию Овечкина завершить карьеру в «Динамо»
12 октября, 16:15
Теги:

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о желании нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина завершить карьеру в «Динамо». Хоккеист заявил об этом в интервью «Матч ТВ».

«Очень положительно к этому отношусь, — сказал Каменский «СЭ». — Здорово, что такие великие игроки помнят, где их воспитали. Думаю, Овечкин завершит карьеру хоккейную, но не спортивную. Тем более что он имеет определенные должности. Классно, что такие ребята хотят вернуться. Они будут работать на благо России».

36-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

Александр Овечкин. Побьет ли Овечкин рекорд Гретцки по голам?

«Рекорд Гретцки? Овечкин может побить рекорд Гретцки и сделать прощальный матч в «Динамо». Это вполне выполнимая мечта. Мы приветствуем это, пожелаем ему успехов, здоровья и удачи», — сказал Каменский.

Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
1
0