Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о желании нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина завершить карьеру в «Динамо». Хоккеист заявил об этом в интервью «Матч ТВ».

«Очень положительно к этому отношусь, — сказал Каменский «СЭ». — Здорово, что такие великие игроки помнят, где их воспитали. Думаю, Овечкин завершит карьеру хоккейную, но не спортивную. Тем более что он имеет определенные должности. Классно, что такие ребята хотят вернуться. Они будут работать на благо России».

36-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

«Рекорд Гретцки? Овечкин может побить рекорд Гретцки и сделать прощальный матч в «Динамо». Это вполне выполнимая мечта. Мы приветствуем это, пожелаем ему успехов, здоровья и удачи», — сказал Каменский.

Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.