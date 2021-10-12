КХЛ: «Салават» проиграл «Ак Барсу». Результаты матчей 12 октября

Во вторник, 12 октября, были сыграны пять матчей регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» выиграл четвертую встречу подряд на Дальнем Востоке.

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Тертышный — 10 (Гика, Седлак), 11:23 — 0:1. Вл. Ушенин — 2 (бол., Хамидуллин), 25:18 — 1:1. Калинин — 3 (Пулккинен, Бывальцев), 27:47 — 1:2. Кестнер — 2 (бол., Хамидуллин, Вяч. Ушенин), 39:16 — 2:2. Бэйлен — 4 (Абрамов), 57:54 — 2:3. Пулккинен — 9 (п.в.), 59:10 — 2:4.

Вратари: Серебряков (58:58 — 59:10) — Вилл.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 27 (11+10+6) — 33 (13+11+9).

Судьи: Васильев, Морозов.

12 октября. Владивосток. «Фетисов Арена».

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Коваленко — 5 (Кагарлицкий), 32:59 — 0:1. Воронков — 1 (Кэмпфер, Янчевский), 47:42 — 0:2. Мухамадуллин — 3 (бол., Гранлунд), 51:55 — 1:2. Алалыкин — 1 (Панин), 52:34 — 2:2.

Победный буллит: Кагарлицкий.

Вратари: Метсола (49:13 — 50:00) — Билялов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 19 (8+4+7+0) — 25 (2+10+11+2).

Судьи: Белов, Бондарь.

12 октября. Уфа. Уфа-Арена.

«Йокерит» (Хельсинки) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)

Голы: Д. Попов — 3 (Митякин, Секстон), 1:37 — 0:1. Хайруллин — 6 (Порядин, Березин), 9:44 — 0:2. Бьернинен — 4 (бол., Йенсен, Хольм), 28:24 — 1:2. Бикмуллин — 4 (Хафизов, Шафигуллин), 35:08 — 1:3. Хайруллин — 7 (Гудачек, Березин), 35:47 — 1:4. Хафизов — 3 (мен., Клок, Хайруллин), 44:49 — 1:5. Грант — 2 (Хянникяйнен), 47:54 — 2:5. Йенсен — 7 (бол., Пакаринен, Хольм), 53:35 — 3:5. Порядин — 2 (п.в., Хайруллин, Митякин), 59:42 — 3:6.

Вратари: Линдбек (52:08 — 53:35, 58:30 — 59:42) — Туохимаа.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 30 (9+12+9) — 25 (10+7+8).

Судьи: Гофман, Овчинников.

12 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

«Динамо» (Минск) — «Куньлунь» (Пекин) — 6:5 ОТ (2:1, 3:3, 0:1, 1:0)

Голы: Горбунов — 3 (Воронин, Мосалев), 13:57 — 1:0. Стремвалль — 5 (бол., Линдхольм, Теденбю), 18:16 — 2:0. Фрэм — 1 (бол., Николлс, С. Фу), 19:59 — 2:1. Сквайрз — 2 (Челиос), 23:15 — 2:2. Теденбю — 5 (Граовац, Альмквист), 27:01 — 3:2. Стремвалль — 6 (бол., Альмквист), 31:26 — 4:2. Шульц — 1 (Йип, Николлс), 33:26 — 4:3. Николлс — 2 (бол., С. Фу, Фрэм), 34:45 — 4:4. Стремвалль — 7 (Теденбю, Усов), 37:19 — 5:4. Пу — 1 (Уэрек), 47:50 — 5:5. Альмквист — 1 (Кемпе), 63:31 — 6:5.

Вратари: Колосов — Смит.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 27 (6+11+8+2) — 31 (8+10+5+8).

Судьи: Соин, Щенев.

12 октября. Минск. «Минск-Арена».

«Динамо» (Рига) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Карьялайнен — 2 (Скарлетт, Пуарье), 12:01 — 1:0. Шашков — 1 (Алексеев, Ли), 31:24 — 1:1. Елисеев — 9 (бол., Цибульскис, Дарзиньш), 42:41 — 2:1. Пуарье — 5 (Шинкарук, Карьялайнен), 44:39 — 3:1. Пуарье — 6 (мен., Карьялайнен, Сотниекс), 55:50 — 4:1.

Вратари: Маттссон — Сятери (54:11 — 54:56).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 19 (1+7+11) — 32 (7+15+10).

Судьи: Бирин, Букин.

12 октября. Рига. «Арена Рига».

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ