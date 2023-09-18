Кадейкин: «СКА создает моменты. Надо сделать следующий шаг, и все эти вопросы закончатся»

Форвард СКА Александр Кадейкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).

— Все все видели и по броскам, и по моментам, и по движению, и по игре «пять на пять», — приводит слова Кадейкина официальный сайт клуба. — Не знаю, что здесь говорить — все понятно.

— Чего не хватает завершения с вашей точки зрения? 98 бросков в сторону ворот — это очень много. И всего одна шайба.

— Многие команды думают, как создать эти моменты, как почти сто раз бросить по воротам. У нас все это сейчас есть. Надо реализовывать. Почему не реализуем? Мы дошли до момента, когда создаем — уже неплохо. Следующий шаг — гол. Это наш потенциал. Если в каждом матче станем делать по сто попыток бросков и начнем реализовывать, все будет хорошо.

— Не первую игру ваше звено выглядит наиболее свежим. У вас есть какой-то секрет по восстановлению?

— Спасибо, конечно, но со мной играют разные ребята. Считаете дело во мне? Получается, я самый свежий. Не знаю, со стороны сказать не могу. Давайте я подумаю на эту тему и отвечу после следующего матча.

— Из-за травмы вы меньше всех тренировались летом. Как ощущения после первых матчей? Тяжеловато или вкатились?

— Я бы поспорил, насчет меньше всех тренировался. Начал восстанавливаться сразу после травмы. Я для себя решил, что эти вопросы будут ровно до того момента, пока мы не начнем давать результат. Как только станем выигрывать, вы сами скажете: «Все окей». Пока что у команды не идет, у самого реализация... Хотя моменты создаем — надо сделать следующий шаг, и все эти вопросы закончатся. В плане формы я себя чувствую комфортно. Это состояние позволяет мне создавать моменты, выдерживать темп в третьем периоде. Значит, все окей, просто надо реализовывать и давать результат.

СКА потерпел пятое поражение подряд. Команда Ротенберга занимает предпоследнее, 10-е место в Западной конференции с 4 очками.