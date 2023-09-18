Ротенберг — о поражении от «Сибири»: «В третьем периоде СКА показал лучшую игру в сезоне»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).
«В третьем периоде мы показали лучшую игру в сезоне. Все перестановки сработали. Мы считаем, что ребята заслуживают играть в этих сочетаниях в следующем матче. Мы показали тотальное доминирование в третьем периоде. Осталось забить голы», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.
СКА потерпел пятое поражение подряд. Команда Ротенберга занимает предпоследнее, 10-е место в Западной конференции с 4 очками.
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