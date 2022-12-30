Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

30 декабря, 23:48

Гатиятулин заявил, что «Трактор» сыграл четко по заданию в матче с «Металлургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Металлургом» (5:2) в матче КХЛ.

«Заключительный матч в этом году, очень хотели сделать подарок для наших болельщиков и для себя в том числе. Здорово, что нам это удалось. Играли с одним из лидеров и понимали, в какой хоккей играет «Металлург». В предыдущем матче в Магнитогорске не все получилось, соперник выловил нас на контратаках. Обратили на это внимание, четко сыграли по заданию, была хорошая реализация», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

Также тренер «Трактора» рассказал, как удалось преобразить команду.

«Непростое начало сезона было, травмы и болезни ведущих игроков навалились. Попали в эту яму, из которой непросто выбраться, уходит уверенность. В паузу удалось восстановить команду и поработать как в тактическом, так и в физическом плане. Хотел бы отметить рабочее настроение в команде, все ребята стараются, выкладываются в каждом матче на сто процентов. И это дает результат», — сказал Гатиятулин.

«Трактор» находится на восьмой строчке в турнирной таблице «Востока», набрав 44 очка в 46 матчах. Следующий матч челябинский клуб сыграет 4 января дома против СКА.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
0
Читайте также
Овечкин отрывается от Хоу. Но его гол не спас «Вашингтон»
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
Правительство предложило прекратить действие в отношении РФ договоров Совета Европы
19FortyFive назвал ошибкой Вашингтона упущенный шанс договориться с Москвой
Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock
Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воробьев заявил, что «Металлург» идет в Новый год с плохим настроением
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 46 35 11 74
2 Локомотив 46 29 17 65
3 ЦСКА 44 28 16 61
4 Торпедо 45 28 17 59
5 Динамо М 45 26 19 59
6 Спартак 46 21 25 49
7 Витязь 45 20 25 48
8 Северсталь 45 18 27 46
9 Динамо Мн 46 17 29 43
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 44 5 39 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 45 28 17 62
2 Металлург 45 27 18 60
3 Авангард 45 27 18 58
4 Сибирь 47 27 20 57
5 Сал. Юлаев 45 23 22 55
6 Адмирал 46 25 21 55
7 Ак Барс 45 22 23 51
8 Трактор 46 19 27 44
9 Барыс 45 20 25 43
10 Амур 44 18 26 42
11 Нефтехимик 45 19 26 41
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 10:00
Амур – Динамо Мн
 - : -
3.01 14:00
Барыс – Металлург
 - : -
3.01 15:00
Автомобилист – Авангард
 - : -
3.01 17:00
Торпедо – Сочи
 - : -
3.01 17:00
Витязь – Куньлунь
 - : -
3.01 17:00
ЦСКА – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости