Кадейкин о поражении «Автомобилисту»: «Тяжело говорить, что у нас что-то конкретно не получалось. Просто не дотерпели, не дожали»

Нападающий СКА Александр Кадейкин прокомментировал поражение команды в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (4:5).

Игра прошла 25 марта в Санкт-Петербурге. Армейский клуб уступил своему сопернику в серии со счетом 1-4 и вылетел из нынешнего розыгрыша плей-офф.

«Мы вели 4:2, поэтому тяжело говорить, что у нас что-то конкретно не получалось. Просто не дотерпели, не дожали. Вылезли такие вещи, которые нам и до этого мешали добиваться результата. Пропустили совсем не обязательные три гола — непозволительно пускать игроков в эти зоны», — цитирует Кадейкина «Спорт День за Днем».

По итогам регулярного чемпионата НХЛ СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков в 68 матчах.

В первом раунде Кубка Гагарина команда Романа Ротенберга обыграла «Торпедо» (4-1).