Форвард «Северстали» Аймурзин: «Мне без разницы, кто играет против нас»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин заявил, что для него не имеет значения против кого играть.

«Мне вообще без разницы кто играет против нас. Мы просто выходим и играем в свой хоккей. Нет смысла переживать до игры, потому что мы просто делаем свое дело», — приводит слова Аймурзина Metaratings.ru.

В регулярном чемпионате 21-летний Аймурзин сыграл 63 матча, в которых набрал 48 (16+32) очков. В плей-офф 5 матчей и 7 (4+3) очков.