Иванюк: «У Фазеля не будет предвзятости, и он сможет нейтрально оценивать действие любого судьи»

Судья международной категории Александр Иванюк высказался о том, что бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель возглавил судейскую комиссию КХЛ.

«У Фазеля богатый опыт международных матчей и международной работы в целом, и, думаю, это будет помощь нашему судейству. За рубежом другие методики, другая подготовка арбитров, другая ответственность и другое отношение к судейству. Думаю, у Фазеля не будет никакой предвзятости, и он сможет нейтрально оценивать действие любого судьи», — приводит «РБ Спорт» слова Иванюка.

Решение о создании Комитета по обеспечению контроля качества судейства было принято на заседании Совета директоров КХЛ 13 апреля 2023 года.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. В 2021 году швейцарец покинул свой пост.