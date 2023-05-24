«Локомотив» продлил контракт с форвардом Авериным

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Авериным, сообщает клубная пресс-служба.

Новое соглашение хоккеиста рассчитано на один год.

В сезоне-2022/23 Аверин сыграл за ярославский клуб 32 матча, в которых набрал 8 (4+4) очков.

Предстоящий сезон станет для форварда 12-м в составе «Локомотива».