Иванюк считает, что в финале Кубка Гагарина судьи работали квалифицированно

Арбитр международной категории Александр Иванюк оценил судейство в финале Кубка Гагарина.

«В финале судьи работали квалифицированно. Были мелкие нюансы, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Проигравшая команда всегда недовольна какими-то моментами, и на мелочи не нужно размениваться. Самое главное, что любое решение судей не влияло на исход матча», — приводит «РБ Спорт» слова Иванюка.

В финальной серии плей-офф КХЛ московский ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» и во второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина.