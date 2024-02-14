Гендиректор «Трактора» Савин: «Мы верим в потенциал Тертышного, поэтому не обменяли»
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего команды Никиты Тертышного.
— Почему не состоялся обмен Никиты Тертышного до дедлайна в «Северсталь»?
— Обмен не состоялся только в «Северсталь», мы вообще его не обменяли. И только по одной причине: мы в клубе верим в потенциал Никиты. Парень способен на многое, и рассчитываем на то, что он свой потенциал реализует именно в «Тракторе».
— У него был первый удачный сезон, а потом не заладилось. В чем причина?
— Мы недавно общались с Никитой. В первую очередь ему необходимо в себе разобраться — что ему надо улучшить для того, чтобы выйти на свой прежний уровень. Мы можем со стороны дать какие-то рекомендации, но база — это отношение к тренировочному процессу, беспредельная уверенность в своих силах. Ни в коем случае нельзя сомневаться, даже попав в эту сложную нестабильную ситуацию, надо пытаться сделать все от тебя зависящее, чтобы реализовать потенциал.
Очевидно, что человек без потенциала, без сильных сторон в топ-3 лучших снайперов не сможет войти, даже играя с Седлаком и Гикой. И сейчас его основная задача — это использовать свои сильные стороны для того, чтобы приносить максимальную пользу команде, попасть в струю и спокойно играть.
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