Хлыстов считает, что не нужно зацикливаться на решении ИИХФ о продлении отстранения России

Защитник «Нефтехимика» Никита Хлыстов прокомментировал продление отстранения России от международных турниров.

«Конечно, это плохо. Хочется играть на международном уровне. Не стоит на этом зацикливаться. Сами понимаете, главное — делать свое дело», — цитирует Хлыстова Metaratings.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.