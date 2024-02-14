Гендиректор «Трактора» Савин: «Задача для Заварухина и команды — пройти два раунда плей-офф»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера команды Алексея Заварухина. По ходу сезона он сменил на этом посту Анвара Гатиятулина.

— Насколько вы довольны работой главного тренера Алексея Заварухина?

— На данном этапе мы полностью довольны теми результатами, которые показывает команда, и в этом большая заслуга и самого Алексея, и тренерского штаба, и коллектива. Коллектив позитивно отреагировал на смену тренера, и в этой ситуации без поддержки ребят Алексею Борисовичу было бы сложно добиться положительных результатов, пусть пока и промежуточных.

— Каким результатом будете довольны по итогам сезона?

— Команда как минимум способна попадать в топ-4, то есть пройти два раунда. Это для Алексея Заварухина базовая задача, которую ему необходимо вместе с коллективом выполнить.