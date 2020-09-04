Нападающий «Куньлуня» Иван Николишин рассказал о причинах неудачной игры в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом»? (1:2).

— Прежде всего, ощущение того, что команда вот так собирается с листа и ей нужно в кратчайшие сроки более-менее подготовиться, чтобы выглядеть боеспособно к старту сезона. Насколько было некомфортно существовать в последние недели?

— Думаю, что все разговоры о том, что мы поздно собирались — отговорки для бедных! Надо выходить, играть и стараться побеждать!

— По ходу контрольных матчей отмечалось, что, зачастую, подводили вашу команду удаления. Собственно, сегодня этой беды не удалось избежать. На что можете списать, порой, серийные нарушения правил?

— Мы не имеем права обсуждать судей. Надо работать ногами, не цеплять и держать эмоции при себе. Меньше удалений тогда будет, и мы больше играли «пять на пять».

— Как эмоционально повлияла забитая шайба, успевшая пересечь линию до того, как табло успело обнулиться?

— Она показала, что мы бились до конца. Нам нужен этот гол, чтобы двигаться дальше и к следующим играм быть более уверенным! (Юрий Ширинкин)