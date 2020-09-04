Иван Николишин: «Разговоры о том, что мы поздно собрались — отговорки для бедных!»
Нападающий «Куньлуня» Иван Николишин рассказал о причинах неудачной игры в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом»? (1:2).
— Прежде всего, ощущение того, что команда вот так собирается с листа и ей нужно в кратчайшие сроки более-менее подготовиться, чтобы выглядеть боеспособно к старту сезона. Насколько было некомфортно существовать в последние недели?
— Думаю, что все разговоры о том, что мы поздно собирались — отговорки для бедных! Надо выходить, играть и стараться побеждать!
— По ходу контрольных матчей отмечалось, что, зачастую, подводили вашу команду удаления. Собственно, сегодня этой беды не удалось избежать. На что можете списать, порой, серийные нарушения правил?
— Мы не имеем права обсуждать судей. Надо работать ногами, не цеплять и держать эмоции при себе. Меньше удалений тогда будет, и мы больше играли «пять на пять».
— Как эмоционально повлияла забитая шайба, успевшая пересечь линию до того, как табло успело обнулиться?
— Она показала, что мы бились до конца. Нам нужен этот гол, чтобы двигаться дальше и к следующим играм быть более уверенным! (Юрий Ширинкин)