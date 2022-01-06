«Северсталь» разгромила «Куньлунь», забросив семь шайб

«Северсталь» одержала победу над «Куньлунем» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Арена Мытищи».

В составе гостей дублем отметились Кирилл Пилипенко и Никита Гуслистов. Еще по одной шайбе забросили Николай Тимашов, Давид Думбадзе и Йоонас Няттинен. У хозяев единственная шайба на счету Райана Спроула.

Таким образом, «Северсталь» набрала 60 очков и закрепилась на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 25 баллами замыкает таблицу Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)

Голы: Пилипенко — 13 (Тимашов, Кодола), 4:52 — 0:1. Тимашов — 3 (Думбадзе), 7:17 — 0:2. Пилипенко — 14 (бол., Вовченко, Стенквист), 17:45 — 0:3. Думбадзе — 7 (Гуслистов, Гераськин), 26:09 — 0:4. Гуслистов — 4 (бол., Гераськин, Кодола), 33:38 — 0:5. Няттинен — 9 (бол., Вовченко, Стенквист), 38:12 — 0:6. Спроул — 6 (бол., С. Фу), 39:58 — 1:6. Гуслистов — 5 (Хохлов, Пресс), 53:11 — 1:7.

Вратари: Смит — Подъяпольский.

Штраф: 6- 8.

Броски: 29 (5+10+14) — 37 (9+14+14).

Судьи: Акузовский, Щенев.

6 января. Мытищи. Арена Мытищи.